Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
996
Время на прочтение
1 мин

Посреди дня РФ атаковала энергетику одного из областных центров: тысячи людей без света

В городе произошли мощные взрывы.

Счетчик света.

Счетчик света. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Днем 24 декабря российская армия атаковала беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Тысячи людей остались без электроэнергии.

Об этом сообщили в городском совете и в "Черниговоблэнерго".

"Что касается взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря — под атакой энергетическая инфраструктура", — говорится в сообщении мэрии.

В результате обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — подчеркнули в облэнерго .

Напомним, вчера днем и ночью РФ массированно атаковала областной центр беспилотниками. Россияне целились в гражданскую и критическую инфраструктуру. Обошлось без пострадавших, но произошли попадания. В частности, российские "Герани" ударили по энергетическому объекту.

Половина областного центра осталась без света из-за атаки РФ. Под атакой оказался объект критической инфраструктуры, на нем возник пожар. Люди не пострадали.

