Посреди дня РФ атакует крупные областные центры: где раздавались взрывы и произошли «прилеты»

Дым после взрывов. / © Associated Press

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Днем 18 июля в Харькове и Сумах произошли мощные взрывы, а в Чернигове попадание. Военные предупреждали об угрозе дронов для областных центров.

Что известно о взрывах и дневной атаке, читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Харькове

Около 12:40 в Харькове и территориальном обществе начали звучать сирены. Воздушные силы сообщили о воздушной цели в Харьковской области. После 13:00 в городе произошли взрывы.

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«В Харькове раздался взрыв», — сообщило «Суспільне».

Взрывы в Сумах

В Сумском районе еще в 09.03 объявили воздушную тревогу. Около 12:30 военные предупреждали о группах дронов в направлении Сум. В частности, мониторы предупреждали о «Молнии» над городом.

«В Сумах был слышен взрыв», — сообщило «Суспільне» в 13:06.

Атака на Чернигов

После 12:00 в Чернигове произошли взрывы при атаке беспилотников. Руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в городе было зафиксировано падение дрона. Была повреждена территория гаражного автокооператива.

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«В результате падения БПЛА повреждены грузовые и легковые автомобили. Травмированных в результате атаки нет», — проинформировал чиновник.

Напомним, днем российский дрон попал в пассажирский поезд в Запорожье. Прошло без жертв благодаря оперативной эвакуации. В Запорожье людей доставят специальными автобусами, организованными совместно с ОВА.

Кроме того, РФ ударила по иностранному корабле в Одесской области. Россияне атаковали в акватории Черного моря иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

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