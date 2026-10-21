РФ осуществила серию ударов по большому областному центру: тысячи людей остались без света (обновлено)

Отключение света. / © Associated Press

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В среду днем, 21 октября, Днепр взорвалась серия мощных взрывов. Областной центр под атакой «Бандеролов». «Прилет» — в объект критической инфраструктуры.

Что известно о российской атаке и ее последствиях читайте в материале ТСН.ua.

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В Днепровском районе в 13:09 была объявлена воздушная тревога красного уровня. Военные предупреждали о «Бандероле», летевших на областной центр по разным направлениям. В городе, пишут местные медиа, произошло около десяти взрывов. Возник пожар, а небо затянуло дымом.

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Атака на Днепр — что известно

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что РФ атаковала город. Пока информации о пострадавших нет.

«Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре», — подчеркнул чиновник, но деталей не уточнил.

Отключение света

В то же время, издание «Общественное» и местные ресурсы сообщали, что в Днепре возникли перебои с электроснабжением. В то же время в ОВА заявили, что проблемы возникли в населенных пунктах области.

«Из-за вражеской атаки без света осталось более 30 тысяч жителей в Павлоградском, Синельниковском районах и городе Самар», — сообщил Александр Ганжа.

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По словам Ганджи, энергетики начнут восстановительные работы, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Напомним, с утра РФ атаковала реактивными беспилотниками Украину. В Киеве произошло несколько взрывов. По данным местных властей, «прилет» произошел в высотку на Святошино. Погибли по меньшей мере два жителя.

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