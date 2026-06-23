Посреди дня РФ ударила баллистикой по одному из городов: произошли попадания, есть погибшие и много травмированных

Взрыв. / © Associated Press

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Днем 23 июня российская армия нанесла баллистический ракетный удар по Украине. Есть «прилеты» в городе Кривой Рог.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

В 10:55 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем о пусках баллистики в направлении Одесской области и Кривого Рога на Днепропетровщине.

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Атака на Кривой Рог

После 11:00 Кривой Рог потрясли взрывы. Руководитель Совета обороны Александр Вилкул заявил об атаке.

«Кривой Рог – взрывы. Ракетная атака баллистика», — подчеркнул он.

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил , что россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на 11.29 информация о пострадавших уточняется.



"Повреждена промышленная инфраструктура", - сообщил чиновник.

Позже он добавил, что из-за обстрела возникло несколько пожаров. Спасателям их потушили. Кроме того, изуродованы неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль.

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Что известно о жертвах

Сначала в ОВА сообщили, что по меньшей мере один человек погиб из-за российской атаки. Впрочем, впоследствии количество жертв возросло.

Вилкул сообщил, что по состоянию на 12:20 известно, что жертвами атаки стали три человека. Кроме того, 19 травмированных, в том числе пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром Запорожье взорвались взрывы. РФ атаковала в городе частную стоянку. Загорелись автомобили на территории стоянки. Один человек получил травмы.

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