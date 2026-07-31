- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 555
- Время на прочтение
- 1 мин
Посреди дня РФ ударила по «Новой почте» в одной области в центре: есть пострадавшие — первые детали (фото)
В регионе произошло попадание по одному из отделений «Новой почты».
Днем 31 июля российская армия атаковала Винницкую область. В результате удара зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры — отделение «Новой почты».
Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.
Сначала руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что Виннитчина под воздушной атакой врага.
«Есть попадание в гражданскую инфраструктуру», — сообщила чиновница.
Позже она добавила, что российская армия ударила по отделению Новой Почты. По ее словам, все службы работают на местах.
Известно, что по меньшей мере пять человек получили травмы. В частности, 19-летний парень получил травм средней степени тяжести. Четверо других пострадавших — «легкие».
Фото последствий
Отметим, что в Винницком и Гайсинском районах воздушная тревога продолжалась около получаса и закончилась в 10:01. Военные предупреждали о реактивном беспилотнике в направлении Ладыжина.
Напомним, в Киеве и ряде городов с самого утра объявляли тревогу. В частности, в воздушных силах в 09:00 сообщали об угрозе баллистики. Кроме того, в ряде регионов фиксировали БПЛА.
Кроме того, в Киеве и области раздавались взрывы. Городские власти сообщили о работе сил ПВО.