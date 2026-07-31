Атака в Винницкой области.

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Днем 31 июля российская армия атаковала Винницкую область. В результате удара зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры — отделение «Новой почты».

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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Сначала руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что Виннитчина под воздушной атакой врага.

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«Есть попадание в гражданскую инфраструктуру», — сообщила чиновница.

Позже она добавила, что российская армия ударила по отделению Новой Почты. По ее словам, все службы работают на местах.

Известно, что по меньшей мере пять человек получили травмы. В частности, 19-летний парень получил травм средней степени тяжести. Четверо других пострадавших — «легкие».

Фото последствий

Отметим, что в Винницком и Гайсинском районах воздушная тревога продолжалась около получаса и закончилась в 10:01. Военные предупреждали о реактивном беспилотнике в направлении Ладыжина.

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Напомним, в Киеве и ряде городов с самого утра объявляли тревогу. В частности, в воздушных силах в 09:00 сообщали об угрозе баллистики. Кроме того, в ряде регионов фиксировали БПЛА.

Кроме того, в Киеве и области раздавались взрывы. Городские власти сообщили о работе сил ПВО.

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