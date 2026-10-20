Дым. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Днем 20 октября русская армия атаковала беспилотниками торговый центр в Ровенской области. Есть раненые.

Что известно о последствиях атаки — читайте на сайте ТСН.ua.

Реклама

Ровенская область с утра почти непрерывно находится под атакой российских реактивных БПпЛА. В 13:19 закончилась продолжавшаяся более двух часов воздушная тревога в Дубенском, Варасском, Ровенском и Сарненском районах.

Реклама

В то же время, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении города Дубно. Около 11:55 раздались взрывы.

Удар по ТЦ — что известно

Руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в регионе был атакован торговый центр. По предварительной информации, три человека получили травмы.

В результате атаки возник сильный пожар. Власти призывают людей быть осторожными.

«Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов позакрывать окна», — подчеркнул чиновник.

Реклама

В то же время, местные Телеграмм-каналы пишут, что был атакован «Эпицентр» в городе Дубно. На кадрах в Сети виден густой дым, затянувший небо.

В то же время в Сети появились сообщения о попадании дрона в вокзал в городе Дубно. Впрочем, в УЗ опровергли эту информацию.

«Информация о попадании дрона в вокзал города Дубно, которая распространяется в СМИ, не подтверждается. Доверяйте официальным источникам и не распространяйте непроверенные сообщения», — говорится в сообщении.

Первые кадры

Атака на Ровенскую область. / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Атака на Эпицентр в Дубно. Фото: Типовое Дубно.

Как сообщалось, этой ночью и утром армия РФ массированно ударила в областях на западе. В частности, в Ровенской области ПВО уничтожили большое количество целей, но последствия фиксируют в Дубенском районе. Из-за российских атак во многих населенных пунктах области возникли обесточения.

Реклама

Напомним, минувшей ночью российские войска также атаковали Ровенскую область. Из-за «прилетов» были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Новости партнеров

Новости партнеров