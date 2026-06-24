Посреди дня РФ ударила по центру города: под атакой оказался кинотеатр, рядом были дети (фото, видео)

Атака РФ. / © Associated Press

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Сегодня в среду дня армия РФ атаковала беспилотниками Конотоп в Сумской области. «Прилеты» произошли прямо в центре города.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

В Конотопском районе в 11:33 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Местные власти сообщали о дронах. В городе произошли взрывы.

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Атака на Конотоп

«Кинотеатр. Просто центр. Рядом дети. Внутри могли быть люди», — сообщил Семенихин.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру в центре Конотопа.

«Известно по меньшей мере о двух раненых — женщине и мужчине. У мужчины тяжелая травма, медики оказывают необходимую помощь», — подчеркнул он.

Заметим, по информации мэра, травмы получили прохожие. Кроме того, на 13:00 количество травмированных возросло до четырех. В частности, травмы получил 11-летний ребенок.

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Телеграмма-канал «Konotop today» пишет о том, что атака произошла в момент, когда дети играли возле фонтана рядом с кинотеатром.

Фото: Konotop today

Дата публикации 13:04, 24.06.26 Количество просмотров 20 РФ атаковала Конотоп: рядом с местом "прилета" были дети (видео)

Напомним, ночью в городе Глухов Сумской области россияне устроили беспилотниками по хлебокомбинату. Обошлось без жертв или пострадавших. Два дрона попали по территории предприятия именно в момент, когда там происходила загрузка готовой продукции.

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