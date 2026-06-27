Посреди дня РФ ударила по жилому сектору в областном центре: есть «прилет», много травмированных

Взрыв. / © Getty Images

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В субботу, 27 июня, российская армия атаковала Сумы. В областном центре произошли взрывы, есть попадания.

Что известно об ударе по Сумам, читайте в ТСН.ua.

Отметим, что в Сумском районе еще в 20:42 объявили воздушную тревогу. Вечером и ночью в городе время от времени раздавались взрывы. Снова громко было уже утром — после 09:00.

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Атака на Сумы — что известно

Руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что пока неизвестно, чем именно кафиры атаковали Сумы. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

«В Сумах в результате вражеской атаки зафиксировано попадание неустановленных боеприпасов в жилищном секторе Заречного и Ковпаковского районов», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, в результате атаки БпЛА произошло попадание по открытому участку местности в частном секторе Ковпаковского района. Повреждены крыша и фасад дома, остекление окон, автомобиль.

Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано попадание вблизи многоквартирного дома в Заречном районе.

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Впоследствии глава ОВА Олег Григоров уточнил, что армия России атаковала жилой сектор Сум модифицированным реактивным БПЛА.

«Прицельно — по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул он.

Атака на Сумы — что известно о пострадавших

Артем Кобзар впоследствии добавил, что, по уточненной информации, в результате атаки травмированы девять человек, среди них — двое младенцев.

«Все пострадавшие проходят медицинское обследование и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние детей стабильное, у них поверхностные царапины», — подчеркнул он.

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Напомним, ночью РФ накрыла Сумскую область дронами. Беспилотники совершили массированный обстрел Ахтырского района. В самом городе и близлежащих общинах произошли попадания в частные дома и на территории АЗС. Часть дронов двигалась на низкой высоте, что затрудняло их обнаружение и уничтожение.

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