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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1521
Время на прочтение
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Посреди дня РФ запустила баллистику по одному из областных центров: произошли взрывы

Из-за удара РФ по Днепровскому району повреждена транспортная инфраструктура.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым.

Дым. / © Associated Press

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Во вторник днем 2 июля в Днепре раздался взрыв. Во время воздушной тревоги россияне запустили баллистику.

Что известно о взрывах в Днепре читайте в материале ТСН.ua.

В Днепре в 10:39 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Впоследствии воздушные силы предупредили об опасности и скоростной цели на областной центр. В городе произошли взрывы. Также было громко в Павлограде.

«В Днепре раздался взрыв», — сообщило “Суспільне”.

Что известно об атаке

Позже руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что кафиры нанесли удары по Днепровскому району.

«Враг нанес удар по Днепровскому району. Повреждена транспортная инфраструктура. Предварительно обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

По данным местных телеграмм-каналов после взрыва в областном центре поднялся столб дыма.

Дым после взрывов. Фото: Днепр Оперативный.

Дым после взрывов. Фото: Днепр Оперативный.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала Киев. Воздушная тревога в столице длилась более 11 часов. Россия одновременно применила дроны, баллистические и крылатые ракеты. В городе много попаданий — многоэтажки, частные дома, подстанцию экстренной медицинской помощи, бизнес-центр, территорию рынка и припаркованные автомобили.

По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек. Спасательная операция на местах попаданий продолжается, а под завалами ищут людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
1521
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