- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
Посреди дня Россия атаковала областной центр на западе: что известно о последствиях
В Черновцах обломками сбитого БПЛА повреждено предприятие пищевой промышленности.
Днем 11 ноября российские военные атаковали Черновцы. Над областным центром уничтожен один беспилотник, но есть повреждения.
Что известно о последствиях атаки на областной центр — читайте на ТСН.ua.
В Черновицком районе с 10:45 до 11:05 продолжалась «желтая» воздушная тревога. Власти заявили, что российский реактивный беспилотник зафиксировали над Буковиной. Военные предупредили, что БпЛА летит с севера в сторону Черновцов.
Атака на Черновцы — какие последствия
Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко сообщил об атаке на регион. По его словам, обошлось без пострадавших.
«В результате падения обломков сбитого БПЛА в областном центре повреждено гражданское предприятие пищевой промышленности», — подчеркнул председатель ОВА.
Напомним, сегодня утром Россия атаковала области на мероприятии - Ровенскую и Хмельницкую. В Хмельницком районе было атаковано одно из местных предприятий, травмирован один человек. В Ровенской области были повреждены частные дома.