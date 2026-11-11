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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Посреди дня Россия атаковала областной центр на западе: что известно о последствиях

В Черновцах обломками сбитого БПЛА повреждено предприятие пищевой промышленности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Работа ПВО.

Работа ПВО. / © Associated Press

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Днем 11 ноября российские военные атаковали Черновцы. Над областным центром уничтожен один беспилотник, но есть повреждения.

Что известно о последствиях атаки на областной центр — читайте на ТСН.ua.

В Черновицком районе с 10:45 до 11:05 продолжалась «желтая» воздушная тревога. Власти заявили, что российский реактивный беспилотник зафиксировали над Буковиной. Военные предупредили, что БпЛА летит с севера в сторону Черновцов.

Атака на Черновцы — какие последствия

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко сообщил об атаке на регион. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате падения обломков сбитого БПЛА в областном центре повреждено гражданское предприятие пищевой промышленности», — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, сегодня утром Россия атаковала области на мероприятии - Ровенскую и Хмельницкую. В Хмельницком районе было атаковано одно из местных предприятий, травмирован один человек. В Ровенской области были повреждены частные дома.

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