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Посреди дня россияне атаковали терминал «Новой почты»: что известно
Оккупанты второй раз за два дня ударили по почтовому терминалу в Одесской области.
Во вторник, 1 сентября, россияне атаковали Одесскую область. Под удар попал терминал «Новой почты».
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. В результате атаки занялось помещение почтового терминала, который ранее уже получил повреждения во время ударов», — подчеркнул чиновник.
По его словам, после атаки возник пожар, который удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Как сообщалось, накануне днем Россия атаковала инновационный терминал «Новой почты» в Одессе. На месте попадания вспыхнул пожар. Из-за «прилета» была уничтожена ключевая сортировочная линия. Поврежденное оборудование восстановлению не подлежит. Прошло без пострадавших.