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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Посреди дня россияне атаковали терминал «Новой почты»: что известно

Оккупанты второй раз за два дня ударили по почтовому терминалу в Одесской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на терминал "Новой почты".

Атака на терминал "Новой почты". / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Во вторник, 1 сентября, россияне атаковали Одесскую область. Под удар попал терминал «Новой почты».

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. В результате атаки занялось помещение почтового терминала, который ранее уже получил повреждения во время ударов», — подчеркнул чиновник.

По его словам, после атаки возник пожар, который удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, накануне днем Россия атаковала инновационный терминал «Новой почты» в Одессе. На месте попадания вспыхнул пожар. Из-за «прилета» была уничтожена ключевая сортировочная линия. Поврежденное оборудование восстановлению не подлежит. Прошло без пострадавших.

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