Взрыв. / © Associated Press

Реклама

В среду, 10 июня, с утра россияне запустили беспилотники по Украине. Ряд регионов «покраснел». Раздаются взрывы.

Что известно об атаке армии РФ, читайте в материале ТСН.ua.

Российские БпЛА с утра атакуют разные регионы. По состоянию на 10.45 сирены раздаются в населенных пунктах Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.

Реклама

Взрывы в Запорожье

Телеграмм-канал «Труха» сообщил около 10:40, что в некоторых районах Запорожья был слышен взрыв. Перед ними Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в южной части города.

Взрывы в Николаеве

После 10:00 военные предупреждали о реактивном БПЛА курсе на Николаев из Херсонской области. Впоследствии раздались первые взрывы.

«В городе снова раздался звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Общественного» после 10:30.

Атака на Харьков

С утра областной центр, массированно обстрелянный еще и посреди ночи, находится под атакой беспилотников. В Харькове произошли прилеты в Индустриальном, Шевченковском и Немышлянском районах. Горят частные дома и автомобили. Есть травмированные.

Реклама

В частности, в Индустриальном районе БПЛА влетел в многоэтажку. Произошло возгорание на первом и втором этажах.

Взрывы в Сумах

В Сумах с утра уже несколько раз объявляли тревогу. Утром после 09:00 в городе произошли взрывы.

Телеграмм-канал «Граница.Медиа» сообщил, что дрон повредил автомойку в Заречном районе. Взрывная волна выбила окна, повредила освещение и солнечные панели.

Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Украину ударными БпЛА. По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 207 ударных БпЛА разных типов, в частности Shahed, «Гербера» и «Италмас». Противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны. Кроме того, произошло попадание 21 ударного дрона.

Реклама

Новости партнеров