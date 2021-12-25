На пляже, в центре города и на 25 этаже: где занимались сексом украинцы-экстремалы в 2021 году

На пляже, в центре города и на 25 этаже: где занимались сексом украинцы-экстремалы в 2021 году

Многие любят заниматься сексом в неожиданных местах.

Кто-то любит заниматься любовью в темноте, кто-то при свечах, а кого-то тянет на экстрим – публичный секс.

ТСН.ua собрал все самые пикантные эпизоды 2021 года и узнал, что грозит за такое времяпрепровождение в общественном месте.

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Секс посреди парка

В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка. На прохожих они не обращали внимания. Судя по видео, которое попало в Сеть, мужчина и женщина были пьяными. Рядом на лавочке стояла бутылка с алкоголем. Видео 18+ можно посмотреть здесь.

На высоте 25 этажа

В Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео. На влюбленных обратили внимание местные жители, которые сняли их на видео, а затем опубликовали в Сети.

С учетом того, что сексом пара занималась, по сути, у себя дома, пользователей Сети их времяпрепровождение все же возмутило. "Неужели нельзя это делать у себя в квартире. Дети же еще могут бодрствовать", — отметили в комментариях к публикации.

На территории рынка

В центре Жмеринки Винницкой области мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила сделать это среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка. Местные жители в соцсетях отмечали, что любовники не стеснялись прохожих. Такое поведение мужчины и женщины подверглось критике со стороны местных.

Секс на пляже

В Железном Порту, в Херсонской области, влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа. Очевидцы сняли на видео действия полового акта, а затем выложили пикантный материал в Сеть.

Очевидцы сняли, как обнаженные парень и девушка занимаются сексом на пляже. В то же время рядом отдыхали дети. Пара не считалась с людьми и продолжала свое дело.

На лужайке парка

В Запорожье пара молодых людей устроила сексуальные забавы среди бела дня. Любовные утехи происходили на лужайке парка "Радуга". Интим парочки не остался незамеченным и попал в объектив посетителей парка.

"Все понимаем, весна, гормоны. Но, народ, имейте совесть. День, вокруг люди, а вы такими здесь вещами занимаетесь", — подписали видео его авторы.

В центре города

В центре Хмельницкого пара занялась оральным сексом вблизи одного из заведений общепита. Видео снял местный житель, который наблюдал за парой из окна и заметил, что все это произошло прямо в центре города.

Оргия в развлекательном заведении

В одном из развлекательных заведений курортной Кирилловки туристы устроили оргию. Там для посетителей был организован конкурс, призом в котором была бутылка спиртного.

По сценарию, участникам, разбившимся на пары, нужно было под музыку раздеться и имитировать половой акт. Некоторые из них так увлеклись, что буквально начали заниматься сексом. На что, в свою очередь, бурно реагировала публика.

Очевидцы сняли на видео развлечения взрослых и выложили в социальные сети. Там ролик в считанные часы набрал сотни комментариев. В самом же заведении впоследствии сообщили, что "вечер был незабываемым". Тем временем в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Занялись сексом во время онлайн-лекций

В Ивано-Франковске студенты во время онлайн-лекций со включенной камерой занимались сексом. Студенты не выключили камеру и занялись сексом, пока преподаватель знакомила первокурсников с учебным материалом. На видео частично видно, как пара занимается сексом. В то же время педагог, вероятно, не заметила, что происходит во время онлайн-лекции, поскольку продолжала лекцию. Видео 18+ можно посмотреть здесь.

Возле детской площадки

В Одесской области – в Молодежном парке Черноморска – пара беззастенчиво занялась сексом там, где детки обычно приходят поиграть. Очевидец снял на видео действия полового акта, затем выложил пикантный материал в Сеть.

Какое наказание за секс в общественном месте?

Если это административная ответственность, то на вас могут быть наложены следующие виды взыскания:

штраф (51-119 гривен)

общественные работы (40-60 часов)

исправительные работы (1-2 месяца + вычет при этом 20% вашего заработка)

административный арест (1-15 суток)

А вот если ваши действия квалифицировали уже как уголовное преступление, то вас ждет судимость, а также:

штраф (8500-17000 гривен)

арест (1-6 месяцев)

ограничение свободы (до 5 лет).

Любителям секса в общественном месте придется пересмотреть свои преимущества, так как полиция может не просто выписать штраф, но и возбудить уголовное производство.

Кстати, с точки зрения психологии, секс в общественных местах чаще всего является фантазией подростков и молодых мужчин, ведь спонтанный половой акт – это способ продемонстрировать партнерше свою мужскую способность.

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