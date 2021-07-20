Посреди улицы перед полицией снял штаны вместе с бельем: в Луцке задержали неадеквата

Посреди улицы перед полицией снял штаны вместе с бельем: в Луцке задержали неадеквата

У задержанного нашли сверток с неизвестным веществом.

В Луцке на улице Глушець задержали мужчину, который 20 июля в 1:00 снял перед полицией штаны вместе с бельем и неадекватно себя вел.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

Известно, что патрульные из роты тактико-оперативного реагирования в 1:00 ночи на улице обнаружили двух мужчин. Во время общения один из неизвестных неадекватно себя вел. Он снял перед полицейскими штаны вместе с нижним бельем и выкрикивал нецензурную брань.

Во время обысков у мужчины нашли сверток с неизвестным веществом. Хулигана задержали. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Днепре человек бросался на прохожих с камнем в руке.

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