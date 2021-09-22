Поссорилась с мамой: в Харькове 19-летняя девушка пыталась прыгнуть с 14 этажа

Поссорилась с мамой: в Харькове 19-летняя девушка пыталась прыгнуть с 14 этажа

Девушку спасли патрульные и отговорили ее прыгать.

В Харькове патрульные спасли от самоубийства 19-летнюю девушку. Она пыталась прыгнуть с 14 этажа.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Сегодня утром, 22 сентября, патрульные получили вызов о попытке самоубийства на улице Морозова в Харькове. Когда они прибыли на место, то обнаружили на балконе 14 этажа многоэтажки девушку, которая намеревалась прыгнуть вниз.

Полицейские попытались установить контакт и отговорить девушку от страшного поступка. Во время разговора она рассказала, что хочет прыгнуть, потому что поссорилась с матерью.

Патрульным удалось найти правильные слова и отвлечь внимание девушки. Им удалось подойти максимально близко, схватить и перетащить ее в безопасное место через перила.

На место вызвали бригаду скорой. Медики осмотрели харьковчанку.

Напомним, что в городе Гуляйполе Запорожской области девушка-подросток решила покончить с собой. Она забралась на 4 этаж недостроя и выбросилась из окна.

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