Поссорились из-за телевизора: в Николаеве мужчина убил собственного отца и выбросил тело в реку

Сын пытался скрыть преступление, замотал тело в простыню с камнями и выбросил в реку.

В Николаеве мужчина убил собственного отца. Злоумышленник избил потерпевшего во время ссоры из-за телевизора, а затем, чтобы скрыть следы преступления, выбросил тело в реку.

Об этом 7 июня сообщили в ГУНП.

К вечеру 5 июня местный рыбак обнаружил в реке в микрорайоне Матвеевка тело человека, завернутое в простыню с камнями. О находке он сообщил полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также криминалисты следственного управления. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев труп мужчины, обнаружил травмы головы и туловища.

Оперативники установили личность погибшего. Им оказался 64-летний житель города, который более недели находился в розыске, как без вести пропавший. Также полицейские выяснили, что к убийству потерпевшего причастен его 36-летний сын.

На почве бытового конфликта из-за телевизора мужчина избил отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление. Он завернул тело в простыню вместе с камнями, затем отвез к реке и выбросил. Для установления окончательной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи задержали злоумышленника. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, в Полтавской области 55-летний житель села Богдановка Кременчугского района забил до смерти пожилую мать металлическим тазом. Он нанес 84-летней женщине по меньшей мере пятнадцать смертельных ударов, а чтобы скрыть преступление — замазал кремом синяки на ее лице и выбросил запятнан кровью одежду со двора.

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