Поссорился из-за утки: в Херсонской области мужчина заплатит женщине 5 тыс. грн, потому что показал голые ягодицы

Женщина требовала от соседа-дебошира 25 тыс. грн моральной компенсации, однако суд решил, что 5 тыс. грн будет достаточно.

В Херсонской области мужчина во время ссоры с соседкой обнажил свои ягодицы. Из-за этого он заплатит женщине 5 тыс. грн моральной компенсации.

Об этом говорится в решении Белозерского районного суда Харьковской области.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Сначала мужчина ругался с соседкой, а потом он демонстративно перед женщиной обнажил свои ягодицы. У судьи мужчина свою вину признал и извинился перед потерпевшей. Он рассказал, что в тот день у него исчезла утка и он заподозрил, что птицу украли его соседи, а потому и устроил ссору.

Потерпевшая рассказала, что она в тот день дважды вызывала полицию, ведь сосед ссорился с ней с 11:00 до 22:00 ч. Сначала он бросал во двор женщины камни, стаканы и ругался. Затем он публично обнажился и продемонстрировал ей свои ягодицы. Это слышали и видели ее дети, муж и соседи. Женщина требовала от соседа 25 тыс. грн моральной компенсации. Однако суд решил, что хулиган заплатит ей 5 тыс. грн.

Мужчину же приговорили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в метро в Киеве девушка избила мужчину, который схватил ее за ягодицы.

В Виннице задержали злоумышленника, который тыкал женщин в ягодицы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку