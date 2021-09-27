Поссорился с матерью: под Черкассами в водоеме нашли тело мужчины со следами удушения

Поссорился с матерью: под Черкассами в водоеме нашли тело мужчины со следами удушения

Тело мужчины со следами насильственной обнаружили в реке.

В Черкасской области в Городище в местном водоеме нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполции Черкасской области.

В полицию обратилась 71-летняя женщина и сообщила, что после ссоры с ней из дома ушел ее 45-летний сын и не вернулся. На следующий день его тело нашли в реке. На шее были видны следы от удушения.

Правоохранители выяснили, что после конфликта с матерью мужчина поехал к знакомым. Втроем они выпивали, а потом, хозяйка решила провести гостя домой.

По дороге между мужчиной и женщиной произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина повалила пострадавшего на землю, где наступила ногой ему на горло и задушила. Когда увидела, что знакомый не подает признаков жизни, сбросила его тело в реку.

Правоохранители задержали 58-летнюю местную жительницу, подозреваемую в умышленном убийств (по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, что в Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, во время которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

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