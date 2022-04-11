Пост 16-летнего украинца, который из-за войны войны выехал в Польшу, о поиске работы стал хитом Сети

Публикацию украинского подростка распространили более 2 тысяч пользователей Сети, а по его просьбе о помощи откликнулись сотни людей.

16-летний парень из Кривого Рога Тимофей Карч из-за войны войны выехал в Польшу. В Украине его родители временно остались без работы, поэтому подросток решил устроиться на работу за границей, но из-за возраста столкнулся со сложностями трудоустройства. В конце концов, подросток решил найти себе работу через соцсети. На его публикацию откликнулись сотни людей. Сейчас Тимофей уже работает.

Как так получилось, узнавал ТСН.ua.

16-летний Тимофей до войны занимался хоккеем, изучал иностранные языки и жил в мирной Украине в родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге. После первых обстрелов оккупантами города родители отправили сына в Польшу. Там его приняли в небольшом польском городке Хелм. Он живет со знакомыми в одном доме. Там Тимофей продолжил обучение в школе, а в свободное от учебы время решил зарабатывать себе на жизнь. Из-за возраста с поиском работы возникли сложности, поэтому Тимофей на польском языке обратился за помощью к пользователям фейсбука.

"Приехал в Польшу после того, как Россия напала на Украину. Мне полных 16 лет. Я отдаю себе отчет, что я еще студент и не могу похвастаться богатым профессиональным опытом. Однако, имею большое желание помочь своей семье и финансово помочь родителям, которые сейчас в Украине. Мой родной язык украинский. Я очень хорошо знаю русский язык. Говорю по-английски, понимаю немецкий, а сейчас активно учу польский язык. Ищу работу на неполный день, которую можно делать после школы днем. По окончании школы я смогу больше работать.

Я физически сильный и стойкий человек. Я могу быть полезным как физический работник – для переезда, поднятия чего-то. Я могу помочь с уходом за садом, уборкой территории, строительными работами. Я также могу быть полезным как работник в коммерческих объектах, общепита и отдыха.

Могу легко изучить, быстро освоить инструкции и язык, чтобы я мог выполнять более ответственную и квалифицированную работу, например, на складе или в салоне, в зависимости от сборки, упаковки и упаковки продукции, расчета и проверки картона.

Профессионально занимаюсь спортом с 6 лет – сначала легкая атлетика, а затем хоккей с шайбой. С удовольствием помогу в тренировке – научу кататься на коньках, могу проводить общие физические тренировки..", — написал Тимофей.

Его пост стал хитом. Публикацию украинского подростка распространили более 2 тысяч пользователей Сети, а на его просьбу о помощи откликнулись сотни людей.

"Друзья, спасибо всем за участие, репосты и комментарии. Я уже получил много предложений и сейчас их все обрабатываю. Братья-поляки, вы – невероятные!", — написал Тимофей.

Парень посоветовался с родителями по поводу работы и они вместе выбрали наиболее подходящую на данный момент для него вакансию.

"Ему очень многое предложили — и переезд во Францию, Германию, Великобританию. Предложили работу в модельном бизнесе, работать в летнем лагере, предложили жить во Вроцлаве в семье, приглашали в волонтерские организации, просто денег набросали. Работу он нашел в том же городе, где временно проживает. Он работает у людей на огороде — это самое реальное, не нуждается в переездах, он сейчас в безопасности, ходит в школу. Теперь у моего сына есть свои карманные деньги. Люди — невероятные", — рассказала ТСН мама Тимофея Юлия Карч.

Напомним, что Канада отправит несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы.