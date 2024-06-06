Постановительные видео: в Минобороны прокомментировали силовую мобилизацию ТЦК

В Минобороны подчеркнули, что среди представителей ТЦК очень много участников боевых действий.

В Министерстве обороны Украины признали, что есть случаи силовой мобилизации представителями ТЦК, но подчеркивают, что речь идет о единичных ситуациях. Все остальное – это постановочные видео российской пропаганды.

Об этом сказал речник Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он подчеркнул, что среди представителей ТЦК – очень много участников боевых действий, часть из них с ранениями.

"И да, имеем иногда и случаи превышения полномочий, каждый такой случай рассматривается отдельно. В любом случае, Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП. Ведется работа, чтобы все мероприятия происходили максимально корректно", — ответил он.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых громких скандалах, связанных с облетевшими всю страну мобилизацией. Львовщина лидирует среди скандалов по ТЦК.

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