Постановление 560: какие мобилизационные правила утвердил Кабмин

Кабинет Министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Речь идет о постановлении №560.

Какие мобилизационные правила утвердил Кабмин – читайте дальше.

В соответствии с частью пятой статьи 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Постановление вступает в силу одновременно с Законом Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", но не ранее дня его опубликования.

Что утвердил Кабмин

Из постановления следует:

1. На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва по основаниям, определенным статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для комплектования ( доукомплектования) соединений, воинских частей, учреждений, организаций, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учебных частей Вооруженных сил и других образованных согласно законам Украины военных формирований, как и правоохранительных органов специального назначения с правоохранительными функциями.

2. Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим Порядком.

3. Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации, на особый период проводится независимо от места их пребывания военном учете.

4. На военную службу могут быть призваны:

Лица, уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти". Такие лица, призванные на военную службу во время мобилизации, назначаются на военные должности, кроме должностей, в отношении которых осуществляются меры по очищению власти;

Лица, ранее судимые к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;

Лица, ранее судимые к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Такие лица призываются военную службу во время мобилизации по решению Генерального штаба Вооруженных сил, соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;

Осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Такие лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

5. Генеральный штаб Вооруженных сил через оперативные командования и администрации осуществляет управление призывом граждан на военную службу во время мобилизации и определяет объемы их призыва (кроме СБУ и разведывательных органов).

6. Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации, в особый период осуществляется в сроки и объемах, определенных мобилизационными планами, мобилизационными директивами Главнокомандующего Вооруженных сил или Генерального штаба Вооруженных сил.

Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации на особый период включает:

оповещение резервистов и военнообязанных о вызове в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, ТЦК и СП, Центрального управления или регионального органа СБУ или соответствующего подразделения разведывательных органов Украины;

прибытие резервистов и военнообязанных в ТЦК и СП Центрального управления или регионального органа СБУ или соответствующего подразделения разведывательных органов, уточнение своих персональных данных, внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы и в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

прохождение резервистами и военнообязанными медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

проверку оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления;

документальное оформление призыва на военную службу во время мобилизации; отправление призванных граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период в места прохождения военной службы.

7. Разведывательные органы, Центральное управление или региональные органы СБУ осуществляют призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период в свои воинские части, органы, подразделения из резервистов и военнообязанных, состоящих на военном учете в разведывательных органах Украины или СБУ соответственно.

8. Призыв резервистов и военнообязанных, состоящих на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на военную службу во время мобилизации, на особый период в разведывательные органы Украины или СБУ осуществляется в соответствии с распоряжениями Генерального штаба Вооруженных Сил .

9. Методическое обеспечение призыва резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации, в период в Вооруженных силах осуществляется Генеральным штабом Вооруженных сил и областными, Киевской и Севастопольской военными администрациями.

Детальнее о проведении призыва на военную службу во время мобилизации, оповещения и прибытия резервистов и военнообязанных во время мобилизации – в документе.

Раньше мы писали о том, какие отметки должны быть в военном билете.

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