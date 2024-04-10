"Постановление — дичь": известный антикоррупционер заявил о странных обысках

В среду, 10 апреля, к депутату Харьковского горсовета и руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас военнослужащий Нацгвардии, пришли с обысками оперативники СБУ и сотрудники ДБР.

Об этом сообщили на Facebook-странице Харьковского антикоррупционного центра.

В сообщении говорится, что с постановлением суда о проведении обысков правоохранители явились по месту жительства Дмитрия Булаха и потребовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы.

В антикоррупционной общественной организации напомнили, что Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года и проходит службу в одной из частей Нацгвардии. Однако с лета 2022 года в отношении активиста "происходили действия, которые можно назвать злоупотреблением системой мобилизации и слежкой".

В частности, в июне 2022 года, когда российская оккупационная армия была на подступах к Харькову, за Булахом чкобы следили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, сопровождавшие работника ТЦК. Тогда ему вручили повестку, после чего он прошел медкомиссию. Из-за осложнений после коронавирусной инфекции Дмитрий Булах длительно болел, до февраля 2023 года, и в конце концов был мобилизован.

Чем кончился обыск

По словам активиста, обыск закончился изъятием его телефона.

"Больше ничего не нашли. Да и не могли найти собственно. Постановление – дичь. Это очевидный заказ. Рыли, ребята, рыли и нарыли одно большое них*я”, — написал он в соцсети.

Дмитрий Булах также напомнил о вручении ему "политической" повестки в 2022 году и о слежке за ним.

“Дальше не знаю что на очереди. Скажут, что я не служил вообще? Что я дезертир? Каких спецэффектов ждать? пс. "Боевой" я не получал, убд не имею, чтобы не было лишних вопросов”, — отметил он.

Напомним, журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату, который провел расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители военкомата пытались вручили повестку, подстерегая его в ТЦ Киева.

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