Постановление об увольнении Безуглой из оборонного комитета с повестки дня Рады исчезло – нардеп

Два изменения в распределении депутатов по комитетам есть, а именно этого постановления нет, отметил Ярослав Железняк.

Постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с повестки дня Верховной Рады на эту пленарную неделю куда-то исчезло.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Кстати, разослали повестку дня парламента на эту пленарную неделю… А постановления об освобождении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам обороны там нет. При этом два изменения в распределении депутатов по комитетам есть, а именно этого постановления не вижу. Исчезло?", – написал депутат.

Напомним, Рада 10 января планировала рассмотреть постановление об отзыве с должности Марьяны Безуглой. Комитет по вопросам регламента в ВРУ уже рассмотрел соответствующее постановление. Решение об отзыве Безуглой принято единогласно.

Скандалы вокруг Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

В частности, ранее нардеп Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

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