Поставил "плюс" на плохую камеру для детектива НАБУ: как Галущенко комментирует скандал

Герман Галущенко / © УНИАН

Реклама

Эксминистр энергетики и юстиции Герман Галущенко подтвердил, что обсуждал со своим заместителем Евгением Пикаловым вопрос размещения в следственном изоляторе задержанного сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, игравшего ключевую роль в спецоперации "Мидас".

Об этом стало известно во время судебного заседания, где прокурор зачитал фрагменты переписки между Галущенко и замминистра юстиции.

В то же время Галущенко возразил, что речь шла о создании намеренно плохих или унизительных условий содержания, и сообщения были вырваны из контекста.

Реклама

"Евгений Пикалов очень порядочный человек, он не делал тех вещей. Очень важны нюансы, когда какую-то часть не показывают или что-нибудь извлекают из контекста", - сказал эксминистр энергетики.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в переписке Пикалов сообщал, что СБУ якобы обратилась с просьбой разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

21 июля 2025 года Пикалов направил Галущенко сообщение:

"Поступила просьба СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

Реклама

Фото камеры детектива НАБУ Магамедросулова. / © Ярослав Железняк / Facebook

В тот же день замминистра послал эксминистру фото камеры, после чего Галущенко ответил "плюс".

Что известно о деле Магамедрасулова

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. / © Українська правда

21 июля утром Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ. Силовики пришли и в квартиру руководителя межрегионального управления детективов Руслана Магамедрасулова: его положили на пол, заковали в наручники и начали следственные действия. Параллельно обыски проходили у родственников детектива и других работников Бюро.

В тот же день СБУ сообщила о подозрениях в преступлениях против национальной безопасности двум представителям НАБУ — самому Руслану Магамедрасулову и тайному сотруднику Виктору Гусарову. Уже 22 июля Печерский суд взял обоих под стражу, а также отца детектива – 65-летнего Сентябра Магамедрасулова.

В этот период Верховная Рада приняла закон, существенно ограничивший независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, мотивируя это якобы риском российского влияния. Документ был подписан президентом, но после волны протестов и резкой критики международных партнеров парламент вынужден был отказаться от принятых изменений.

Реклама

Директор НАБУ Семен Кривонос публично заявил, что синхронные обыски СБУ у его подчиненных имели вид попытки дискредитировать Бюро накануне голосования в Раде.

В СБУ ответили, что передали руководителю НАБУ "отдельные материалы дела", но более широкое раскрытие информации невозможно из-за тайны досудебного расследования. По версии следствия, Руслан Магамедрасулов "для поддержки государства-агрессора и с целью нанести ущерб Украине" якобы разработал схему продажи семян технической конопли в Дагестан — регион РФ.