"Поставил под сомнение территориальную целостность Украины": в МИД ответили на скандальные заявления президента Хорватии

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми недавние высказывания пророссийского президента Хорватии Зорана Милановича, который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины, заявив, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины".

На скандальные заявления хорватского президента отреагировал спикер МИД Олег Николенко.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины", — подчеркнул Николенко.

Так, он напомнил, что в 90-х годах из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель, однако хорваты не смирились с оккупацией части территории и смогли защитить независимость своего государства.

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в ​​1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель, однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", — подчеркнул Николенко.

Спикер МИД также поблагодарил правительство Хорватии и хорватский народ за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России.

Скандальное заявление президента Хорватии про Крым

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины". Он сравнил незаконную аннексию Крыма с провозглашением независимости Косово.

Также Миланович считает, что "украинцы патологически ненавидят россиян", утверждая, что "хорваты не так ненавидели сербов".

Ранее президент Хорватии также заявил, что Украина нам не союзник и добавил, что Киев "получил статус кандидата в ЕС несправедливо".

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