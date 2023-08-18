Поставили бракованные мины почти на 270 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему предпринимателей

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателей, организовавших коррупционную схему, по которой поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту почти на 270 млн грн.

Об этом СБУ сообщает в Сети.

Отмечается, что разоблаченная схема привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения РФ.

"Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинскому войску артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн", — говорится в сообщении.

Известно, что к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов. Предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года.

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"Однако, к этому сроку компании поставили в Миноборону только часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования у них некачественного пороха", — сообщили в СБУ.

Впоследствии бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков, однако предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.



На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

СБУ разоблачила коррупционную схему предпринимателей

Служба безопасности Украины разоблачила схему предпринимателей

Между тем, в Одесской области командира взвода одной из воинских частей подозревают во взяточничестве и применении насилия к подчиненным.

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