Поставили на колени и били: в Бердянске девушки жестоко избили 13-летнюю девочку и сняли это на видео

Поставили на колени и били: в Бердянске девушки жестоко избили 13-летнюю девочку и сняли это на видео

Дочь о том, что произошло, матери рассказала не сразу.

В Бердянске Запорожской области возле студенческого общежития одного из учебных учреждений группа студентов избила 13-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу.

Мама пострадавшей рассказала, что произошло в тот день.

Инцидент произошел в Бердянске на прошлой неделе. В результате потасовки пострадала 13-летняя девушка.

Как рассказывает мама пострадавшей, ее дочь обманом выманили на улицу, чтобы избить и снять видео потасовки и унижения. Дочь о случившемся матерь рассказала не сразу.

"Сразу скажу, что девушек, которые избивали мою дочь, было несколько, одной из них 16, другой — 20. Они не просто избивали ее, а пытались унизить, заставляя вставать на колени и извиняться под вымышленным предлогом. Также нашлась такая мерзость, которая стояла в стороне и все снимала на мобильный телефон. К этому всему, добавилось и безразличие прохожих: в момент драки было ясно люди видели, как мою дочь таскают за волосы, но не пытались остановить это издевательство", — рассказала женщина.

По словам женщины, обидчицы ее дочери, уже раньше имели проблемы с законом. Также она хочет, чтобы всех участниц драки вплоть до та, которая вела съемку, привлекли к ответственности.

Напомним, что в Черкассах группа подростков на улице материла прохожих и угрожала им мачете. Ребят разыскали и доставили в отделение полиции.

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