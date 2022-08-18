Поставили в паспорте "русский военный корабль иди нах*й": россиянина, проживающего в Украине, не пустили за границу

В паспорте ему поставили штамп "русский воненный корабль иди на х**".

Об этом сам турист Игорь Заботин рассказал в своем фейсбуке.

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"Вернули меня обратно, в Румынию не пустили. Пограничники печать поставили. Еду снова в Киев, даже не знаю радоваться или грустить. Оба результата мне не нравились. И оставаться дальше тяжело, и ехать не хотелось", — написал он.

По его словам, произошло это на КПП "Зарубное", когда он проходил контроль.

В InformNapalm ситуацию, сложившуюся на КПП, назвали неоднозначной.

"Неоднозначная ситуация, потому что с одной стороны человек имеет российский паспорт, а с другой — жил в Киеве. Однако, на странице мужчины с 24 февраля нет осуждения российской агрессии. Только сообщения, как он сидит в бомбоубежище, пьет кофе или описывает куда прилетело недалеко от него. Никаких эмоций, осуждения войны. Поэтому может пограничники что-то испытали или знают, раз так маркировали этого россиянина", — прокомментировали в InformNapalm.

Также в комментариях украинцы выложили сундуки предыдущих сообщений парня, которые нашли у него на странице, где он писал, что в Украине притесняют русский язык и отказывался от жизни в любом "бомжатнике" в Европе.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.