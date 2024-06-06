"Поставило точку": Кипер рассказал, какое отношение у одесситов к россиянам и России

Жители Одессы после полномасштабного вторжения РФ в наше государство изменили свое отношение к россиянам и целом РФ.

Об этом ТСН рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Все, что было до, давайте, мы оставим и не будем анализировать. Потому что мы каждый по-своему относился как к россиянам, так и к России. 24 февраля поставило точку у многих в голове об этой нации, об этом народе, о эту страну... 24 февраля – есть отсчет, который говорит о том, как сейчас происходит, а сейчас как происходит, вы сами отметили, что вас удивляет, насколько это увеличилось – символика. а с другой стороны это можно смотреть на то, насколько люди к нему относятся... Это должно быть то, что мы сохранили. Потому что нас хотели захватить за 3 дня, но у нас сегодня есть свой флаг, у нас есть свой герб, у нас есть власть, у нас есть люди, у нас есть страна – и это основное", — рассказал Олег Кипер.

Напомним, что в Одессе парень хладнокровно застрелил мужчину.

Читайте также: