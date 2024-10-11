Поставка некачественных продуктов для ВСУ: Минобороны сообщило о возможной подделке документов

У Минобороны возникли сомнения в подлинности документов, предоставленных одним из поставщиков питания для военных. После этого ведомство обратилось в СБУ с официальной просьбой провести проверку.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ", – говорится в сообщении.

Подозрения в оборонном ведомстве возникли после того, как недавнее журналистское расследование обнаружило, что военные получают некачественные продукты питания.

Предварительные результаты проверки показали, что в августе 2024 года один из поставщиков Минобороны привез в воинскую часть в Сумской области мясные консервы, сопроводительные документы к которым "имели признаки возможного подлога". В частности, в пакете документов была копия протокола испытаний, аннулированного еще в феврале 2024 года.

"Министерство обороны Украины подтверждает свою решимость в борьбе с коррупцией и фальсификацией, которые могут поставить под угрозу безопасность наших военных. Учитывая это, Минобороны рассчитывает на детальное расследование ситуации", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в августе Министерство обороны сообщило о новом подходе к сборке сухпайков для военных. Теперь будут учитываться религиозные, медицинские и этические потребности военнослужащих. Ожидается, что веганские, халяльные и кошерные виды сухпайков Минобороны представит уже в декабре этого года.

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