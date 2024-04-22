Поставка продовольствия в отдельные воинские части ниже 50% от потребности – Тука

Бывший глава Луганской ОГА Георгий Тука подверг критике агентство "Государственный оператор тыла" из-за обеспечения ВСУ продуктами питания. Наихудшая ситуация в пунктах постоянной дислокации, обеспечение которых происходит в значительной степени за счет заранее сделанных запасов.

Об этом он со ссылкой на обращение военных сообщил в своем блоге на сайте Obozrevatel.

Он опубликовал обращение заместителя командира одной из боевых частей 59-й бригады, полковника Александра Заиченко. В нем говорится, что уровень обеспечения воинской части продуктами составляет 45%.

"На передовой – получше, на пунктах постоянной дислокации (ППД) – полный трэш. Критический недовоз комплектов продуктов питания. По словам Заиченко, он неоднократно обращался к ГОТ, к его председателю Арсену Жумадилову, в ответ – обещания, мол, потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%? – отмечает Георгий Тука.

Тука сообщает со ссылкой на офицеров, что ситуация с поставками питания на фронт является неудовлетворительной. В частности, дело в том, что отдельные поставщики полностью провалили поставки, не понесли за это никакой ответственности и были заменены другими.

"Простые факты результатов работы Жумадилова. Вместо открытых торгов – прямые договоры. С большей ценой, с поставщиками, связанными с Гринкевичами. Две недели назад Жумадилов лично в интервью "Ліга.нет" уверял, что тщательно проверил поставщиков. А через несколько дней ГОТ, как божью росу, заливает в глаза обществу заявление, что одна из пяти избранных им "тщательно проверенных" компаний, "Черкасский мясокомбинат", выполнила только 25% заявок военных, а вторая – "Твой хлеб" – только 50%. Это означает, что три четверти воинских частей одного поставщика и половина другого остались без поставок", – пишет Георгий Тука.

По его словам, цена хлеба у "Черкасского мясокомбината" была около 40 грн за килограмм – это почти вполовину выше, чем у других. При этом только в части полковника Заиченко 800 находящимся в ППД солдатам невозможно обеспечить полноценное питание, и воинская часть вынуждена самостоятельно искать продукты питания.

Также Тука отметил, что новый поставщик, заменивший "Черкасский мясокомбинат" – "Контракт продрезерв 5" – получил от ГОТ эксклюзивные условия сотрудничества. В частности, увеличение цены комплекта до 118,02 гривен и пункт о предоплате в 30%.

По мнению Туки, один из факторов, который привел к срыву поставок питания, состоит в том, что сейчас разделение происходит не по военным частям, а по областям. Как следствие, военная часть вынуждена иметь дело с несколькими поставщиками и общаться с ними не напрямую, а через ГОТ. При этом руководство агентства не знает, как решить проблему, и вынуждено лишь констатировать факт срыва поставок продовольствия для ВСУ, отмечает Тука.

"Итак, более высокая стоимость, непрозрачность заключения договоров, срывы поставок и ложные заявления – это сговор и коррупция или управленческая несостоятельность? Честно говоря, оба варианта катастрофические. Ведь оба означают проблемы с питанием военных, которые будут только нарастать. Сплошная "жомовая яма", куда проваливается обеспечение ВСУ", – заключает Георгий Тука.

Напомним, в Минобороны заявили о нарушении в вопросах поставок сухпайков. К примеру, сейчас в Вооруженных силах распространены две нормы пайков: 10-я и 15-я. 10-я норма в основном состоит из консерв и выдается на несколько суток, а 15-я – это полностью готовые сбалансированные блюда для военных.

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