Поставка сухпайков для ВСУ: в Минобороны заявили о нарушении (фото)

Командование Сил логистики должно как можно быстрее сформировать потребность в закупке пайков, отметил Виталий Половенко.

В Минобороны начало поступать немало нареканий на сухпайки, поэтому заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко провел внеплановые инспекции складов в восточной и центральной части Украины. Цель визитов – проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов – сухпаев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"Я получил немало нареканий на пайки. В целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень отличаются. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А вот 15-я – это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных", – отметил Половенко.

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Чиновник объяснил, что в 15-й полевой набор входит 14 видов меню с полноценными блюдами. Например: борщи, супы, разные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3500 килокалорий.

"То есть, эти два полевых набора имеют фактически разное назначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет вполне достаточно 10-й нормы. Но если военные выполняют соответствующие задания и несколько недель находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10-ю норму", – отметил замминистра.

Половенко подчеркнул, что последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022 года. По его данным, вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторным требованиям.

"Важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов. Впоследствии планируется отойти от консерв и кормить наших защитников и защитниц полноценными блюдами. Поскольку мы четко отдаем себе отчет, что качественное и безопасное питание военных также является гарантией нашей безопасности! Поэтому Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать потребность для закупки 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки", – подчеркнул замминистра обороны.

Напомним, певец Yarmak, который служит в ВСУ, рассказал о некачественных сухпайках: "Переждал обстрел и бегал в магазин".

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