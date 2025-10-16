- Дата публикации
Поставка Tomahawk: эксперт назвал условие, при котором война будет длиться не больше полугода
Эксперт объяснил, как поставки по 30 ракетам Tomahawk в месяц истощат Россию.
Если Украина получит хотя бы сотню крылатых ракет типа «Томагавк», это могло бы кардинально изменить ход войны в пользу ВСУ.
Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии «Радио Свобода».
«Оптимальным было бы — чем больше, тем лучше. Вот примерно сотня ракет, они бы уже исправили ситуацию, они изменили бы ее зеркально», — сказал Романенко.
В то же время, он призывает избегать завышенных ожиданий, ведь если Украина получит небольшое количество этих ракет, существенной разницы не будет.
«20 ракет — это ни о чем. …при получении 20 Tomahawk мы сможем эффективно использовать максимально четыре из них», — говорит эксперт
По его оценке, из-за мощной российской ПВО «четыре из пяти запущенных „Томагавков“ будут сбиваться».
«Если мы получит 50 „Томагавков“ — количество уничтоженных российских предприятий может достигать десятка. А это серьезные потери для россиян. Если мы будем получать с темпом 20–30 ракет в месяц, то россияне долго продолжать войну не смогут — максимум полгода», — отмечает Романенко.
Напомним, что во время сегодняшнего разговора Путин сказал Трампу, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже «почти окончательно» принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине.