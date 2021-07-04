Поставка турецких беспилотников Bayraktar и строительство украинского корвета: Зеленский анонсировал усиление вооружения ВМС

Украинские экипажи для управления Bayraktar уже завершают необходимую подготовку.

Вскоре украинская морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar. Также до конца 2023 года Украина получит собственный военный корвет, его строительство уже идет в Турции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Одессе ко Дню Военно-морских сил ВСУ.

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По словам Зеленского, украинские экипажи, которые будут управлять этими беспилотниками, проходят в Турции соответствующую подготовку, которая уже заканчивается.

"Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бестелесные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что в Турции уже заложен первый корпус корвета для украинских ВМС, который будет достроен в Украине к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", — подытожил президент.

Напомним, 4 июля президент Владимир Зеленский по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приехал в Одессу. Во время выступления глава государства отметил, что "сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, к концу 2021 года в составе ВМС будет сформирован дивизион с 5 быстроходных патрульных катеров типа "Island".

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