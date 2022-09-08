Из украинских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для азиатских стран — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня из украинских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении 8 сентября.

Владимир Зеленский напомнил, что провел разговор с новоизбранным президентом Кении, первым в истории отношений между нашими государствами.

"Поздравил с победой на выборах, договорились усиливать сотрудничество. Говорили и о преодолении продовольственного кризиса – делаем все для этого", – отметил он.

Зеленский сообщил, что только сегодня из наших портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. В эти часы на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн. Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту "Южный" ожидает загрузки судно, следующего в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка.

"Буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь по отношению к ней. Украина поставляет агропродукцию потребителям с разных континентов. И именно наши поставки гарантируют продовольственную безопасность на глобальном уровне", — резюмировал Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Зеленский отреагировал на слова диктатора, отметив, что "в России на высоком уровне давно не говорят правды".

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