Поставки газа из Греции в Украину: эксперт указал на важный нюанс

Газ / © pixabay.com

Декларация , подписанная в Греции, еще не является контрактом на поставку газа. Впереди не один документ, который следует подписать.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщает Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.

По его словам, это не греческий газ, а американский, в частности. Он подходит к греческому побережью, закачивается в магистральные газопроводы и через четыре государства идет в Украину.

«В конце концов, надо купить этот газ. Это первый документ в перечне большого количества документов, которые нужно подписать, чтобы газ добрался до украинской территории», — завершил он.

Ранее Зеленский рассказал, что поставки газа из Греции в Украину начнутся 1 января 2026 года.

"Мы будем получать энергетику как из самой Греции, так и из США через Грецию", - отметил глава государства.