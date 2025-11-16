Поставки газа из Греции в Украину: стали известны детали соглашения

Газ / Иллюстративный фото / © pixabay.com

Реклама

В Греции раскрыли детали соглашения по поставкам газа в Украину. Речь идет о зимнем периоде с декабря 2025 по март 2026 года.

Об этом сообщает DEPA.

Так, компания DEPA Trading и НАК «Нафтогаз Украины» сегодня, 16 ноября, подписали Декларацию о намерениях по поставкам природного газа на украинский рынок на зимний период — с декабря 2025 по март 2026 года. Греческие партнеры отмечают, что это стало существенным шагом в укреплении регионального энергетического сотрудничества и европейской энергетической безопасности.

Реклама

«Согласно предстоящему соглашению, предполагается транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов через „Маршрут 1“, который совместно предоставляется операторами газотранспортных систем (ОГТС) Греции (DESFA), Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Transgaz), Молдовы (VestMoldTrans. сообщении.

Напомним, Зеленский рассказал, что поставки газа из Греции в Украину начнутся 1 января 2026 года.

«Мы будем получать энергетику как из самой Греции, так и из США через Грецию», — отметил глава государства.