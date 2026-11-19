Ракета в Patriot / © Фото из открытых источников

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Украина имеет дефицит ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, поставки от Соединенных Штатов сократились в несколько раз.

Об этом в интервью NBC News сообщил президент Владимир Зеленский.

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Не называя точных цифр, президент заявил, что Украина испытывает «дефицит» перехватчиков к системам Patriot после того, как в этом году американские поставки сократились «в три-четыре раза».

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«Это огромная проблема и вызов», — добавил Зеленский.

По словам главы государства, Киев нуждается в ракетах в системах ПВО Patriot для того, чтобы сбивать баллистику, которую оккупанты постоянно используют в своих атаках. В частности, это важно в преддверии зимы на фоне усиления российских ударов по энергетике.

Также президент сказал, что не согласен с американскими переговорщиками, которые считают, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует большую гибкость в переговорах. Он вспомнил атаки на гражданское население и повторные российские удары, чтобы нанести больше жертв, когда на место приезжают спасатели.

«Эти атаки не свидетельствуют о том, что у него есть политическая воля завершить эту войну», — сказал Зеленский о Путине.

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Напомним, производство американских ракет-перехватчиков Patriot столкнулось с дефицитом критически важного материала из Европы — карбонизированной вискозы (rayon), используемой в соплах твердотопливных ракетных двигателей. Из-за ограниченных поставок сырья Пентагон пытается срочно увеличить его производство, но американские компании зависят от единственного утвержденного поставщика этого материала для самых современных ракет PAC-3. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дефицит возник на фоне сокращения американских запасов ракет-перехватчиков и роста потребности в них для собственной армии США и союзников, в частности, Украины. В то же время наращивание производства Patriot осложняется зависимостью оборонной промышленности от узкого круга поставщиков и компонентов, производимых за пределами США.

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