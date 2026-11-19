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Поставки ракет к Patriot с США упали в 3-4 раза: Зеленский заявил о критическом дефиците перехватчиков
Владимир Зеленский сообщил, что американские поставки перехватчиков в ЗРК Patriot в этом году сократились в три-четыре раза, создав критический вызов для защиты украинской энергетики от баллистических ударов в преддверии зимы.
Украина имеет дефицит ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, поставки от Соединенных Штатов сократились в несколько раз.
Об этом в интервью NBC News сообщил президент Владимир Зеленский.
Не называя точных цифр, президент заявил, что Украина испытывает «дефицит» перехватчиков к системам Patriot после того, как в этом году американские поставки сократились «в три-четыре раза».
«Это огромная проблема и вызов», — добавил Зеленский.
По словам главы государства, Киев нуждается в ракетах в системах ПВО Patriot для того, чтобы сбивать баллистику, которую оккупанты постоянно используют в своих атаках. В частности, это важно в преддверии зимы на фоне усиления российских ударов по энергетике.
Также президент сказал, что не согласен с американскими переговорщиками, которые считают, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует большую гибкость в переговорах. Он вспомнил атаки на гражданское население и повторные российские удары, чтобы нанести больше жертв, когда на место приезжают спасатели.
«Эти атаки не свидетельствуют о том, что у него есть политическая воля завершить эту войну», — сказал Зеленский о Путине.
Напомним, производство американских ракет-перехватчиков Patriot столкнулось с дефицитом критически важного материала из Европы — карбонизированной вискозы (rayon), используемой в соплах твердотопливных ракетных двигателей. Из-за ограниченных поставок сырья Пентагон пытается срочно увеличить его производство, но американские компании зависят от единственного утвержденного поставщика этого материала для самых современных ракет PAC-3. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Дефицит возник на фоне сокращения американских запасов ракет-перехватчиков и роста потребности в них для собственной армии США и союзников, в частности, Украины. В то же время наращивание производства Patriot осложняется зависимостью оборонной промышленности от узкого круга поставщиков и компонентов, производимых за пределами США.