Поставки западного оружия в Украину тормозятся – президент Чехии Павел

Сегодня Россия способна поставить в Украину на поле театра столько же или даже больше техники, чем Запад Киеву, рассказал Петр Павел.

Запад тормозит поставки оружия, необходимого для успеха на фронте Украины. Это грозит "усталостью от войны".

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел во время встречи с командующими Вооруженными Силами страны, передает ČTK.

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По его мнению, одной из причин медленного контрнаступления Украины есть недостаточно быстрые и массированные поставки техники и оружия западным союзниками. По его словам, даже сейчас нет всего обещанного партнерами вооружения.

Павел подчеркнул, что "это не самая лучшая отправная точка для того, чтобы пережить тяжелую зиму и добиться успеха против противника, который использовал все свое время, усвоил свои уроки, приумножил свое военное производство, активизировал планы военного производства".

Он также добавил, что за почти 2 года полномасштабной войны сегодня Россия способна поставить в Украину на поле театра столько же или даже больше техники и боеприпасов, чем может передать Запад Киеву.

На фоне этого он предостерег от усталости от войны, которая может угрожать как РФ и Украине, так и западным странам.

Напомним, ранее президент Чехии сделал заявление о контрнаступлении ВСУ.

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