Поставленные волонтерами дроны помогают уничтожать оккупантов на Донецком направлении – лидер O.Torvald

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич поблагодарил благотворительный фонд Favbet Foundation, при содействии которого его подразделение получило специальные квадрокоптеры.

«Боевые действия продолжаются и днем, и ночью – способность проявлять вражеские позиции в темное время суток дает значительное преимущество. Благодаря этим дронам есть возможность оперативно выявлять и подавлять огневые точки противника», – отметил Галич.

Его подразделение недавно получило два таких квадрокоптера, оснащенных специальными средствами.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, около 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.