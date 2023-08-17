"Поставлено на проветривание": в ВСУ рассказали о работе Крымского моста

Крымский мост, незаконно построенный российскими захватчиками, работает в ограниченном режиме — не на полную мощность.

Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Учитывая ситуацию с дымом, мост поставлен на проветривание. Поэтому он то закрывается, то открывается, работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму. Тоже очень ограниченно", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, максимально мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценную логистику РФ. То же касается и других переправ врага — Чонгарского и Генического мостов. Они также не могут обеспечить полноценную логистику и снабжение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГУР предостерегает от пользования Крымским мостом. "Очень опасная конструкция"

Как сообщалось ранее, в ВСУ рассказали о логистических проблемах россиян в Крыму. Дело в том, что после атак по Крымскому мосту пути поставки перегружены. А для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.

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