Поставляет нефтепродукты армии РФ: суд арестовал имущество и счета группы компаний "Татнефти"

Следственный судья наложил аресты на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть". Арест наложен в рамках дела по финансированию действий для насильственного изменения и свержения конституционного строя и захвата госвласти.

Компания "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений минобороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР 31 мая.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимости: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей.

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В ДБР отметили, что только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн. После оценки еще и недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд грн.

Эти активы для управления ими передадут Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В ДБР уточнили, что их следователи при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора продолжают досудебное расследование по финансированию действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенныих по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.