Поставляли продукцию в Россию: СБУ разоблачила руководство черкасского химзавода

Служба безопасности Украины разоблачила схему нелегального экспорта украинской продукции в Россию. Согласно расследованию, руководство предприятия организовало поставки удобрений и минералов в аграрную отрасль страны-агрессора, используя посредника на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В течение 2022-2024 годов продукция завода на сумму 1,8 млн долларов США попала в РФ. Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли к ближневосточному "посреднику", а затем реэкспортировали в Россию. Среди российских заказчиков были крупные компании агропромышленного комплекса, в частности "Щелково Агрохим" и "Альтерит". С начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили более 216 тонн химической продукции на российские предприятия.

"Для обсуждения нелегальных поставок и продолжения подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сделки", — говорится в сообщении.

Руководителю черкасской компании объявлено подозрение за пособничество государству-агрессору. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы.

Напомним, известный адвокат корректировал ракетные удары РФ по Днепру и пытался скрыться из страны.

Читайте также: