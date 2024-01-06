Поставщица продуктов питания для ВСУ владеет отелями в Хорватии — расследование

Поставщица продовольствия для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняна, оказалась владелицей четырех гостиниц в хорватском курортном городе Сплит.

Об этом пишет издание "NV Бизнес".

Как сообщается, знакомые с работой гостиничного бизнеса в Сплите источники проинформировали о том, что, по меньшей мере, три гостиницы в центре этого курортного города в Хорватии получили новую владелицу из Украины.

Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, поставляющих продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года.

"До недавнего времени на позиции приближенных к ней и ее родственников компаний не влияли ни изменения министров обороны, ни президентов, ни полномасштабное российское вторжение на территорию Украины", – пишет издание.

Журналисты выяснили, что с осени 2023 года женщина стала бенефициаром компаний "Zen Adria doo", "Pigment doo", "Mimoza doo"

А еще в одной фирме "Nazarii doo" она стала основательницей в 2016 году.

"Она сидела в холле и активно раздавала указания местному персоналу на украинском языке. Говорят, что у нее где-то возле Белой Церкви есть мясоперерабатывающий завод", – рассказал на условиях анонимности собеседник издания, ставший свидетелем одного из таких совещаний.

Татьяна Глиняна лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы", которые в разное время были или являются крупными поставщиками продовольствия для военных. Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт" (8,16 млрд грн в 2020-2023 годах).

В актуальных контрактах с Минобороны цены продовольствия "Гранд консалта" завышены. В частности, в подписанном контракте за второе полугодие 2023 обычную гречку поставляли по цене 66 грн за килограмм. А в контракте на первые три месяца 2024 гречка стоит 50 грн за килограмм. В то же время розничные цены на гречку в этот период постоянно были в полтора-два раза меньше. В частности, в июле гречка стоила 48 грн, к концу года цена опустилась до 32 грн, а кое-где и до 26 грн за килограмм.

Напомним:

Накануне стало известно, что СБУ в сотрудничестве с Министерством обороны смогла ликвидировать коррупционную схему. Она касалась приобретения боеприпасов для военных.

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