Поставщиков деталей для иранских дронов могут привлечь к ответственности — представитель Зеленского

Резолюция Генеральной Ассамблеи запрещает торговлю с Ираном товарами двойного или военного назначения. Поэтому тех, кто сумел обойти эти санкции, ждет наказание.

Представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Иран является подсанкционной страной, которой запрещено передавать товары двойного или военного назначения. Поэтому у Украины есть все основания инициировать расследование по поставкам Ирану деталей для производства дронов "Shahed".

Об этом Вениславский сказал 25 октября во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Не случайно Иран является одной из стран, постоянно находящихся под санкционным давлением западных партнеров, ООН. Есть резолюция Генеральной ассамблеи, которая запрещает торговлю с этой страной товарами, имеющими двойное или военное назначение. Здесь мы можем четко инициировать расследование по поставкам в Иран тех комплектующих, которые разрешили, вопреки наложенным санкциям и резолюции Генеральной ассамблеи, производить эти беспилотники смертоносного действия... Те компании, которые поставляли комплектующие, могут быть привлечены к ответственности", — заявил Вениславский.

По его словам, украинские власти продолжают работать над санкционным давлением на Россию. Кроме того, Украина собирается ставить вопрос о самом Иране, который пошел против норм международного права, и начал торговлю тем, "что приводит к смертям мирных граждан Украины".

"Необходимо усиливать санкционное давление и применять новые санкции на основании того, что это уже, безусловно, является нарушением еще одной резолюции Генеральной ассамблеи ООН, — к Российской Федерации. Поэтому в этих направлениях и Министерство иностранных дел, и Офис президента, и Верховная Рада уже действуют. Я убежден, что мы будем добиваться именно усиления санкционного давления. Других механизмов юридического воздействия, к сожалению, найти сложно, но мы над ними работаем", — сказал представитель Зеленского.

Напомним, глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Тегеран готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию. Кроме того, Иран заверил, что "не останется безразличным", если будет доказано использование Россией его дронов в Украине.

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