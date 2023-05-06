Поставьте эти ловушки в саду и спасете урожай абрикоса во время цветения: как бороться с вредителями

Бронзовка мохнатая – один из основных вредителей сада. Она питается пестиками, тычинками и лепестками цветов абрикоса. Вот поэтому урожай пропадает. Как защитить абрикос от вредителей – читайте в материале ТСН.ua.

В период цветения сада одну из самых больших опасностей представляет насекомое бронзовка мохнатое. Весьма активными вредители становятся в теплые солнечные дни, однако бороться с ними можно. Как именно рассказали на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Как выглядит бронзовка мохнатая

Как выглядит бронзовка мохнатая? / Фото: commons.wikimedia.org

Бронзовка мохнатая может достигать размера 12 мм. Тело насекомых матового черного цвета, покрытое густыми светлыми волосками. Молодые жуки зимуют в почве на глубине 15-30 см, а весной, когда потеплеют и начинают цвести деревья, вылезают наружу.

Больше бронзовка мохнатая любит объедать цветы черешней, абрикосов, персиков, яблонь, груш.

Как защитить абрикос во время цветения – ловушки от бронзовки мохнатой.

Наименьшую активность вредитель проявляет утром и вечером. Поэтому опытные садоводы советуют в это время потрясти деревья, подстелив под них предварительно брезент. Жуки попадают наземь и после этого их нужно уничтожить.

Также существует один проверенный способ, как оградить абрикос или другие деревья от бронзовки мохнатой. Нужно опрыскивать ветки водой внутри дня, когда насекомые проявляют максимальную активность. Почему этот способ помогает? Бронзовки имеют маленькие волоски, на которых оседают капли воды, что делает жуков неактивными на время. Через несколько минут после опрыскивания жуков нужно отряхнуть с деревьев на подстеленный брезент.

Еще один совет от экспертов – установка в саду специальных ловушек. Они должны быть фиолетового или синего и иметь холодный раствор инсектицидов. По словам специалистов, именно эти оттенки привлекают насекомое.

Чтобы приготовить холодный раствор, возьмите препараты Калипсо 480 SC, КС (0,2-0,3 л/га) и Маврик, ЭВ (0,2-0,6 л/га). Они полностью безопасны для пчел, но достаточно эффективны в борьбе с различными вредителями.

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