Поставят урожай под угрозу: три ошибки, которые губят кабачки еще до завязи плодов

Эти ошибки совершают не только начинающие, но и опытные огородники. Как увеличить урожай кабачков?

Хотя кабачки и принадлежат к неприхотливым культурам, однако определенный уход им все же нужен. Тем более если вы хотите позже получить большой урожай.

В частности, лишают огородников шанса получить большие и вкусные плоды три основных ошибки.

Как правильно подкармливать кабачки

Для кабачков, как и для многих других культур, очень важно использование плодородной почвы. Поэтому перед высадкой рассады или посевом землю обязательно дополнительно удобряют.

Если этого не сделать, плоды будут маленькими, хилыми, а сами кусты – усыпаны пустоцветами.

Самым простым и доступным удобрением для кабачков считается перегной.

Выбор правильного места выращивания

Кабачки любят солнечные грядки, поэтому высаживайте растение так, чтобы оно не менее 6-8 часов находилось под солнцем.

Также обратите внимание, что земля должна быть рыхлой, хорошо дренированной, легкой. Если происходит застой влаги, то на плодах появится гниль.

Опыление соцветий

Если на участке нет или мало опылителей насекомых, важно выполнять их роль самостоятельно. Для этого проведите ватной палочкой сначала по мужскому цветку, а затем по женскому. Так вы будете уверены, что они опылятся, и вы получите большой урожай.

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