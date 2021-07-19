Постковид: какие осложнения провоцирует и что делать (советы врача)

У пациента, который перенес COVID-19, могут развиться осложнения, причем одновременно их может быть несколько.

Постковид — это состояние, которое может возникнуть после того, как человек перенес коронаварусное заболевание. Он имеет много различных отклонений от нормального состояния, в котором был организм пациента до болезни.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Так что вирус поражает различные органы и системы органов, у нас возникает очень много новых жалоб, которые заставляют нас обращаться к различным узким специалистам-медикам. Семейные врачи, к сожалению, не готовы к таким новым вызовам, так как раньше не сталкивались с такими заболеваниями", — написал медик и дал советы, что делать в таких случаях.

По его словам, чаще всего пациентов беспокоит:

1. Изменение вкуса или обоняния. На самом деле — это следствие влияния вируса на нашу центральную нервную систему (наш мозг). Эффективных лекарств для устранений этих проблем пока не существует, поэтому чаще всего медики во всем мире советуют ждать, пока вкус и обоняние самостоятельно восстановятся. Все попытки повлиять на ускорение восстановления — это пока не доказательная медицина. Знаю, что методов появилось уже с десяток. Эта проблема действительно создает серьезный дискомфорт многим пациентам, но не угрожает вашей жизни.

2. Проблемы с памятью и ориентацией в пространстве возникают также из-за влияния вируса на наш мозг. Этой проблемой лучше занимаются врачи-невропатологи. Они назначают соответствующие лекарства, хотя мы понимаем, что опыт лечения таких расстройств в мире пока еще очень ограничен.

3. Депрессия. Этот диагноз должен устанавливать профессиональный врач-психиатр, а не интернет. И если действительно диагноз подтверждается именно врач и только врач порекомендует вам квалифицированное лечение. Основным моментом является то, что вам не нужно заниматься самодиагностикой, и не принимать лекарств без консультации специалиста.

4. Повышение артериального давления. Простыми словами гипертония. С этой проблемой может справиться и семейный врач, но иногда стоит обратиться за помощью к кардиологу, если семейному врачу не удается стабилизировать ваше артериальное давление. Важным моментом является поиск причины повышения давления. Причин много и может быть несколько одновременно — сужение сосудов, повышение уровня мочевой кислоты, нарушение работы почек и печени, сердечные проблемы, нарушение работы надпочечников, нарушения обмена веществ (метаболический синдром), прием лекарств (чаще стероидных гормонов), лишний вес. Поэтому, найдя причину, вы быстрее сможете "выровнять и стабилизировать" свое давление и вернуться к привычной жизни. Инсульт и инфаркт миокарда часто являются следствием отсутствия лечения высокого давления, это очень опасные осложнения, которые могут привести к необратимым изменениям и потере жизни.

5. Начало сахарного диабета. Этой проблемой в нашей стране занимаются эндокринологи. Почему так часто после "ковида" у нас показатели гоюкозы резко возрастают? Наиболее частой причиной является прием глюкокортикостероидов, которые часто являются жизненно необходимыми для пациента ( "Дексаметазон", "Медрол", "Метипред", "Солумедрол"). Если врач выберет верную тактику лечения и пациент выполняет назначения, то уровень глюкозы может вернуться к норме. То есть эта проблема не всегда пожизненная. Рекомендую всем, кто перенес "ковид", хотя бы раз в несколько месяцев контролировать уровень глюкозы (можно глюкометром).

6. Нарушение сердечного ритма. Возникает чаще всего из-за миокардита (воспаление миокарда). С такой проблемой лучше обращаться к кардиологу. Иногда нужна консультация кардиохирурга. Основная рекомендация — не пренебрегать визитом к врачу и не заниматься самолечением.

7. Боль в желудке из-за обострения гастродуоденита (простыми словами воспаление слизистой желудка) и нарушения пищеварения. Такие жалобы часто возникают на фоне приема различных лекарств и при тяжелых формах "ковида". Здесь вам поможет гастроэнтеролог. Прием антибактериальных временно также может вызвать диарею или воспаление кишечника. Но под контролем врача эти проблемы проходят через несколько недель.

8. Кандидоз (грибковая инфекция) часто является следствием приема кортикостероидов и антибактериальных препаратов. Семейный врач посоветует вам правильное лечение.

9. Ухудшение зрения. Проблема может иметь разные причины, но здесь однозначно сразу нужно обратиться к офтальмологу.

10. Нарушение работы печени. Мы часто видим это по лабораторным анализам во время цитокинового шторма — поднятие АЛТ, АСТ, ГГТ и падение тромбоцитов в общем анализе крови. Чаще всего работа печени самостоятельно восстанавливается через 3-4 недели после "ковида". Иногда пациенту врачи назначают гепатопротекторы. Гепатолог и гастроэнтеролог — это те врачи, которые занимаются лечением вашей печени.

11. Тромбообразование. Очень частое осложнение "ковида", поэтому важно после болезни контролировать такие анализы, как коагулограмма и ддимеры. Проблемами тромбообразования занимаются кардиологи и сосудистые хирурги.

12. Дисгормональные проблемы у женщин, которые часто приводят к изменению менструального цикла — в этом случае вам стоит обратиться к гинекологу.

13. Снижение либидо или снижение эрекции у мужчин — вам поможет уролог-андролог.

14. Поднятие уровня мочевой кислоты (возможно начало подагры). Здесь должно помочь ревматолог или другой терапевт. Желательно контролировать свой уровень мочевой кислоты, особенно когда у вас есть лишний вес. Избыток мочевой кислоты может привести к появлению камней в почках и к подагрическому артриту (воспалению суставов).

15. Появление отеков и боли в суставах — артрит. Это также довольно частое осложнение и наиболее профессионально диагностировать и лечить это вам поможет ревматолог.

16. Если вы начали терять слух, тогда вам необходимо срочно обратиться к лору.

17. Проблемой номер один, которую мы пока не упоминали, является поражение легких — фиброз. Чаще всего это следствие тяжелого "ковида". Такими пациентами должен заниматься пульмунолог. Есть пациенты, которые нуждаются в длительной реабилитации, а порой и трансплантации легких.

18. Чувство страха, особенно из-за вероятного повторного заражения или из-за вероятного заражения вирусом, и не только по отношению к себе, но и к членам семьи. В этой ситуации вам должен помочь психолог.

19. Чрезмерное желание изучить проблему "ковида", которая приводит к постоянному поиску информации в интернете и у знакомых, также психологически изматывает.

20. Нарушение работы почек — почечная недостаточность также иногда может быть следствием "ковида". Поэтому важно сдавать почечные пробы периодически, чтобы не пропустить проблему, а именно мочевину, креатинин, мочевую кислоту.

21. Присоединение бактериальной инфекции через 10-14 дней или позже после "ковида". Здесь важно своевременный контроль таких анализов, как ЦРП (ц-реактивный протеин, прокальцитонин, общий анализ крови) и контроль температуры тела, которая является частым сигналом начала проблемы.

22. Обострение аллергических реакций. Здесь основным в диагностике является выполнение анализа igE общего, если показатель в норме, желательно выполнить тест-скрининг на антинуклеарные антитела.

23. Обострение аутоиммунного тиреоидита — воспаление щитовидной железы и снижение или повышение ее функции. В таком случае нужно обратиться к эндокринологу и сдать анализы на определение уровня гормонов (важно выполнить кроме ТТГ, свободный T4, такие тесты, как анти-ТПО, анти-ТГ антитела к рецепторам ТТГ).

По словам врача, часто у одного пациента может одновременно быть более 10 пунктов осложнений, из-за чего "семейному врачу часто очень трудно решить все проблемы пациента за короткий промежуток времени, а порой это просто невозможно".

"Все знания по лечению таких пациентов есть также новыми для многих медиков, поэтому нужно набраться терпения и шаг за шагом преодолевать пункт за пунктом, возвращая утраченное здоровье. Оптимистическим факт, что наш организм является мегасложной системой, которая обладает способностью к самовосстановлению, поэтому он имеет шанс даже без вмешательства медиков восстановиться самостоятельно, но если изменения после болезни слишком серьезные, не нужно надеяться на чудо, а сразу обратиться к врачам за помощью и выполнять их рекомендации добросовестно — это единственный путь к преодолению постковида", — подытожил Тарас Жиравецький.

Напомним, ранее терапевт, гастроэнтеролог Вадим Шипулин рассказал, почему после коронавируса могут появиться проблемы с поджелудочной и кишечником и что с этим делать.

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