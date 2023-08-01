Посторонние предметы в толстой кишке: медики объяснили, чем это грозит и как следует действовать

К сожалению, эта проблема чревата тяжелыми последствиями, однако говорят о ней мало.

Врачи регулярно принимают пациентов с посторонними телами в толстой кишке. В основном за помощью обращаются подростки.

Об этом сообщает НДСЛ Охматдет.

Среди предметов, которые приходилось доставать хирургам и эндоскопистам: бутылка из-под духов, освежитель воздуха, морковь, дезодорант, анальная пробка, колпачки и вейп. Процедура извлечения обычно проходит под общей анестезией.

Как рассказали медики, недавно в животе 16-летнего парня обнаружили вибратор. Он работал в течение трех часов, что приводило к дискомфорту, боли в животе и кровотечению.

"Подобные случаи очень опасны для здоровья пациентов. Посторонние предметы могут привести к воспалению кишечника, перфорации, сильному кровотечению и перитониту", – отмечают и Охматдете.

Что нужно делать

Прежде всего, следует немедленно обратиться за медицинской помощью в больницу, а не пытаться помочь себе самостоятельно. Если специалисты вовремя уберут посторонний предмет, шансы избежать тяжелых последствий увеличиваются.

"Также встречаются случаи, когда родители пытаются лечить запора младенцам, делая свечи из свеклы и мыла. Затем эти посторонние предметы достают наши специалисты. Просим избегать подобных методов нетрадиционного лечения, угрожающих здоровью ребенка", – предостерегают врачи.

Более того, иногда причиной таких случаев может быть отсутствие сексуального воспитания или психологические проблемы: недостаток внимания, конфликты в семье, строгость воспитания, тревожность и т.д. Именно поэтому родителям следует быть внимательными к своим детям, больше общаться, обращать внимание на эмоциональное состояние, строить доверительные отношения и обращаться за психологической помощью к специалистам.

Охматдет работает 24/7 и бесплатно оказывает помощь пациентам от 0 до 18 лет. При возникновении неотложного состояния у ребенка вы можете:

самостоятельно обратиться за медицинской помощью в отделение Emergency;

позвонить по телефону: 044 239 83 06;

обратиться в Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям: 044 239 87 18

Ранее мы рассказывали историю о титанических усилиях врачей и особой жертвенности людей. Так, два мальчика получили печень и почки от самого младшего донора в Украине. Родители 4-летнего Юры, у которого констатировали смерть мозга, согласились на посмертный забор органов, чтобы подарить жизнь другим.

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