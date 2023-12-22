Постоянно меняется: в Раде прокомментировали новый законопроект о мобилизации

В Украине еще нет финальной версии законопроекта по военной службе и мобилизации. Сейчас он находится в стадии разработки.

Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, Генштаб ВСУ предоставил свои предложения по наработкам будущего законопроекта о мобилизации и военной службе. Свои предложения также готовит Минобороны.

"Все это может либо войти, либо не войти в этот документ. Сейчас сам проект закона на стадии разработки. Когда он будет готов и зарегистрирован – на самом деле никто точно не знает – будет ли это еще в этом году или уже в следующем", — рассказал Костенко.

Он также добавил, что по состоянию на данный момент в текст будущего законопроекта постоянно вносятся изменения, поэтому финальной версии документа до сих пор нет.

"Более того, к нему все равно поступит немало правок от народных депутатов уже после регистрации. Поэтому сейчас над ним стоит хорошо без спешки поработать. Если рабочая группа поспешит и не выверит все нормы — это может в будущем быть проблемный законопроект", — добавил секретарь. парламентского комитета

Напомним, что громкий скандал с использованием "скорой" предположительно работниками ТЦК Одессы вышел на новый уровень.

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